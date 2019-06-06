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اضبط مخالفة: إلقاء حصان نافق بشوارع المحلة

الخميس، 06 يونيو 2019 08:23 م
اضبط مخالفة: إلقاء حصان نافق بشوارع المحلة حصان نافق - ارشيفية
الغربيــــة ـ عادل ضرة

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ألقى مجهولون حصان نافق بشارع نعمان الاعصر أحد الشوارع الرئيسية التابعة لحي ثان بالمحلة  بالقرب من سوق الجملة أمام مدرسة عمر زعفان الابتدائية وأمام العديد من محلات بيع الملابس واحد المقاهي وفروا هاربين دون أن يتدخل أحد من المسئولين بحي ثان أو مسئولى الطب البيطرى لرفع الحصان النافق.

وقام الأهالي بالاتصال بغرفة الطوارئ بحى ثان المحلة وغرفة الطوارئ بمركز ومدينة المحلة لسرعة نقل الحصان النافق خاصة بعد انبعاث الروائح الكريهة منة ودفنه في المدافن الصحية.

وحذر الأهالى بسرعة دفنه خشية قيام معدومى الضمير من نقلة وسلخة وبيعة على أنه لحوم.

كما طالبوا اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بسرعة التدخل لرفع الحصان النافق من الطريق العام.

 


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