استطلاع رأى: تراجع دعم الحزب الليبرالى الكندى فى المقاطعات الأطلسية

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كشف استطلاع رأى جديد لمعهد "كوربريت ريسيرش اسوسيتس" الكندى، الأربعاء، عن تراجع الدعم للحزب الليبرالى الحاكم فى المقاطعات الأطلسية بعدما فاز بـ32 من أصل 32 مقعدا فى الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.

وأوضح استطلاع الرأى، أن الليبراليين يمتلكون نسبة 39% من التأييد فى إحدى معاقل الحزب التقليدية، ويأتى حزب المحافظين فى المرتبة الثانية بنسبة 36%، يليه حزب الخضر بنسبة 14%، وعاد الحزب الديمقراطى الجديد إلى المركز الرابع بنسبة 9%.

وشارك فى الاستطلاع 1500 كندى فى مقاطعات المحيط الأطلسى، والذى جرى فى الفترة من 6 إلى 24 مايو، وفى نيو برونزويك، يتقدم حزب المحافظين الذى يقوده أندرو شير بثلاث نقاط (39% من نوايا التصويت) على الحزب الليبرالي، وهذه هى المقاطعة الأطلسية الوحيدة التى يتزعمها المحافظون، لكن هامش الخطأ فى الاستطلاع بلغ 4%، ما قد يعنى أن الحزبين يحصلان على نفس النتائج.

وفى مقاطعة نوفا سكوشا، انخفض الدعم للحزب الليبرالى بنسبة 8% هذا الربيع مقارنة بنوايا التصويت فى الشتاء الماضي، ولكن لا تزال فرق رئيس الوزراء جستن ترودو تتقدم على أندرو شير بفارق كبير 42% مقابل 35%، أما الحزب الديمقراطى الجديد فمستقر عند 11%، وحزب الخضر حصل على 10% من نوايا التصويت.