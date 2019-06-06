سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اسباب التهاب جفن العين وطرق علاجه

الخميس، 06 يونيو 2019 02:00 م
اسباب التهاب جفن العين وطرق علاجه عين ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الأسباب المحتملة لتقرحات الجفون بما في ذلك التهاب العين والإصابات ومشاكل العدسات اللاصقة والعدوى وسوف تهدأ معظم المشكلات من تلقاء نفسها  ولكن قد تتطلب بعضها قطرات العين أو شكل آخر من أشكال العلاج،حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday"، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب جفن العين.

فالعين منطقة حساسة  لذلك من المهم مراقبة الأعراض التى قد تظهر عليها  إذا ساءت أعراض العين أو لم تتحسن مع العلاج المنزلي يجب استشارة الطبيب.

اسباب التهاب جفن العين 1
التهاب جفن العين 

اسباب التهاب جفن العين
 

التهاب الملتحمة
 

قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب الملتحمة من عيون حمراء أو حاكة أو منتفخة ،والملتحمة هي الطبقة الواضحة من الأنسجة التي تبطن مقدمة العين

تشمل أسباب التهاب الملتحمة:

-الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

-الحساسية مثل حمى القش.

-المواد التي تهيج العينين، مثل الصابون والشامبو وبعض المواد الكيميائية.

 

اسباب التهاب جفن العين

 

أعراض التهاب الملتحمة

-عيون حمراء، حاكة، أومتورمة.

- وجع في العينين.

-إفرازات من العينين.

التهاب الملتحمة يمكن أن يؤثر على أحد العينين أو كليهما وهو شائع عند الأطفال، قد لا يحتاج التهاب الملتحمة الخفيف إلى علاج وعادة ما يتحسن بمفرده في الحالات الأكثر شدة، قد يصف الطبيب قطرات العين للمضادات الحيوية أو المضادات الحيوية عن طريق الفم للأشخاص الذين يعانون من عدوى بكتيرية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب الملتحمة التحسسي قد يقترح الطبيب أدوية مضادة للالتهابات أومضادات للهستامين ،ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أشكال التهاب الملتحمة غسل أيديهم بانتظام ، خاصة بعد لمس منطقة العين.


مشاكل العين

جفن العين

امراض تصيب العين

علاج التهاب جفن العين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكثر الأمراض انتشاراً فى الخريف والشتاء.. وكيف يلعب تغيير الفصول دورا فى الإصابة بالبرد والإنفلونزا والتهاب العين.. فيتامين "د" يحمى من اكتئاب الشتاء.. والتطعيمات الموسمية وغسل الأيدى أبرز طرق الوقاية

الخميس، 01 نوفمبر 2018 04:00 م

نصائح لعلاج التهاب العين منها استخدام قطرات كورتيزون

السبت، 13 أكتوبر 2018 05:00 ص

هتقضى الـ weekendفى الساحل بس خلى بالك من الأمراض.. الفوطة الشخصية والشبشب وأدوات الحلاقة تصيبك بالسنط.. فرش الشعر قد تسبب الإكزيما وتنقل الحشرات.. والمكياج والملابس قد يسببان التينيا والتهابات بالعين

الخميس، 26 يوليه 2018 11:00 م

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب العين

الإثنين، 19 مارس 2018 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة