ازاى تحمى أطفالك من خطر البمب والصواريخ فى العيد

كتبت فاطمة خليل

يحرص معظم الأطفال على شراء الألعاب النارية مثل: البمب والصواريخ فى الأعياد بشكل خاص، كمظهر من مظاهر الاحتفال، ولكن مثل هذه الألعاب لها أضرار خطيرة على الصحة، وفقا لما ذكره موقع kids health





ما هي مخاطر الألعاب النارية؟



إذا لم يتم التعامل مع البمب والصواريخ بشكل صحيح ، يمكن أن تسبب الألعاب النارية حروقًا جلدية وإصابات في العينين للأطفال والكبار.

و أفضل طريقة لحماية عائلتك هي عدم استخدام أى ألعاب نارية في المنزل لأنها قد تسبب حرائق.

نصائح لسلامة أطفالك عند استخدام الألعاب النارية



من الأفضل ألا يلعب الأطفال أبدًا مع الألعاب النارية لأنها خطيرة للغاية لكن اذا اضطررت لذلك يجب أن تكون مصاحبا لهم وتأكد من إبقائهم في خارج المنزل مع الحرص على أبعاد الألعاب النارية عن الوجه والملابس والشعر.

اتخذ احتياطات لازمة عند استخدام الألعاب النارية في الخارج مثل دلو من الماء وخرطوم قريب في حالة وقوع حوادث.

الابتعاد عن الآخرين عند استخدام الألعاب النارية.

لا تقم مطلقًا برمي الألعاب النارية أو توجيهها نحو شخص ما ، حتى لو كانت مزحة.

لا تمسك الألعاب النارية في يدك أو تضع أي جزء من جسمك عليها أثناء اشتعالها.

ارتداء حماية العين ، وعدم حمل الألعاب النارية في جيبك - الاحتكاك يمكن أن يفجرها.