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ارتفاع حصيلة قتلى حادث غرق قارب سياحى بنهر الدانوب إلى 15 شخصا

الخميس، 06 يونيو 2019 11:26 ص
ارتفاع حصيلة قتلى حادث غرق قارب سياحى بنهر الدانوب إلى 15 شخصا انتشال جثث - صورة أرشيفية
بودابست /أ ش أ/

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أعلنت الشرطة المجرية انتشال جثتين جديدتين من نهر الدانوب، ليرتفع بذلك عدد قتلى حادث غرق قارب سياحي بالنهر الأسبوع الماضى إلى 15 شخصا.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أنه مازال هناك 13 سائحا كوريا جنوبيا ممن كانوا على ظهر القارب في عداد المفقودين إلى جانب اثنين من الطاقم المجري.

وكان قد تم إنقاذ 7 من ركاب القارب الذي كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا علاوة على اثنين من أفراد الطاقم عندما اصطدم بعبارة ضخمة في 29 مايو الماضي.

وتواجه قوات الإنقاذ المجرية صعوبات للوصول إلى حطام القارب التي استقرت على عمق نحو 27 مترا في أعماق الدانوب نظرا للتيارات البحرية القوية.

 


نهر الدانوب

جثث

مركب سياحى

حطام قارب

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