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ارتفاع الضغط أثناء الحمل يعرض النساء للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 70%

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 م
ارتفاع الضغط أثناء الحمل يعرض النساء للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 70% الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في العقدين المقبلين.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل لديهن احتمالات أكبر بنسبة تصل إلى 80% للسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب ، مما يؤدي إلى إضعافها، لافتين إلى أن تطوير ضغط الدم المرتفع أثناء الحمل قد يكون أيضًا بمثابة تحذير مبكر لمشكلة كامنة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص العلماء في جامعة كامبريدج وجامعة بريستول بيانات 6.3 مليون امرأة في المستشفيات الإنجليزية بين عامي 1997 و 2015.

وخلال هذا الوقت ، تأثرت 27689 حالة حمل بارتفاع ضغط الدم و 223715 حالة تسمم الحمل.

وتم تقديم الدراسة ، التي تمولها مؤسسة القلب البريطانية ، في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر.


ارتفاع ضغط الدم

الحمل

السكتة الدماغية

ارتفاع الضغط فى الحمل

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