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احذر.. التفرقة بين أطفالك فى توزيع العيدية قد تسبب لهم مشاكل نفسية

الخميس، 06 يونيو 2019 10:00 ص
احذر.. التفرقة بين أطفالك فى توزيع العيدية قد تسبب لهم مشاكل نفسية العيدية
كتبت فاطمة خليل

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العيدية من المظاهر الأساسية للاحتفال بالعيد، ولها فوائد نفسية عديدة فهى تشعر الأطفال ببهجة العيد ويجعلهم ينتظرون قدومه، ولكن هل فكرت ماذا يحدث اذا لم تعط طفلك العيدية وتأثير التفرقة بين الأبناء فى توزيع العيدية وقيمتها على نفسية طفلك..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية..

العيدية
العيدية

والعيدية لها تأثيرات عديدة على صحة الطفل النفسية حيث تمنحه الشعور ببهجة العيد وتمكنه من شراء الحلوى فى العيد والخروج مع الأصدقاء، ولكن يجب الانتباه لعدم التفرقة فى قيمة العيدية والتمييز بين طفل وآخر لأن هذا يضر بنفسية طفلك على المدى البعيد.

ووفقا لما ذكر موقع psychology  today  فإن التفرقة والتمييز بين الأبناء فى التربية له تأثيرات سلبية على  نفسية الطفل والأمر ينطبق ايضا على توزيع العيدية والتفرقة بين الأطفال فى توزيعها.

1 العيدية
 العيدية

وتتمثل عواقب التفرقة بين الأبناء وتمييز أحدهم على الآخر فى جعل الطفل يعانى من الاكتئاب ويصبح أكثر عدوانية وتقل ثقته فى نفسه وتدمر صحته النفسية ، وضعف الأداء الأكاديمي والدراسى أيضا كما يزرع الكراهية بينهم وبين أخواتهم ويشعرون بالإحباط من آبائهم ويستمر لديهم الشعور بعدم الرضا.


التفرقة بين الاطفال

توزيع العيدية

العيدية

تأثير العيدية على نفسية الاطفال

العيدية والاطفال

عيد الفطر

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