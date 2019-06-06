احتفالات عيد الفطر حول العالم.. مسارح الفن الشعبى فى جدة بالسعودية ترسم البهجة على وجوه الأطفال.. ومطار مسقط يوزع الورود على المسافرين.. و5 ملايين مسلم فى أمريكا يحتفلون بالعيد رغم تزايد "الإسلاموفوبيا" (صور)

إيمان حنا ـ مسقط - بكين هانى محمد

ألفا سعودى من مختلف الولايات المتحدة الأمريكية يحضرون إلى مقر سفارة المملكة بواشنطن للاحتفال

تصدرت مشاهد الفرحة وأجواء عيد الفطر أنحاء العالم، حيث احتفل مسلمو عدد من الدول الغربية اليوم بثانى أيام عيد الفطر المبارك الذى بدأت احتفالاته أمس.

تختلف مظاهر الاحتفال من بلد لآخر ولكن الجميع يحرصون على أداء صلاة العيد وبعدها تنطلق الفعاليات، ففى نيويورك تجمع أفراد الجالية المصرية مسلميها وأقباطها فى لونج أيلند بعد أن صلى المسلمون صلاة العيد فى مسجد دار السلام الجديد، وخرج الجميع للمتنزهات والساحات للاحتفال وكست الفرحة وجوه الأطفال الذين رفعوا البالونات فى مظهر من مظاهر الاحتفاء بالعيد.

وفى واشنطن حضر أكثر من ألفى سعودى من مختلف الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقر سفارة المملكة بواشنطن، من أجل أداء الصلاة والاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل مقر السفارة.



العيد فى أمريكا

ووفق تقرير عرضته قناة "السعودية الإخبارية"، وفرت السفارة السعودية بواشنطن كل السبل من أجل إسعاد المواطنين السعوديين المتواجدين فى أمريكا من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأكد التقرير أن أكثر من 5 ملايين مسلم فى أمريكا احتفلوا بعيد الفطر رغم تزايد "الإسلاموفبيا".

ورود فى مطار مسقط

وفى مطار مسقط الدولي، حرص القائمون على المطار بتوزيع الورود على المسافرين بالمطار، كما امتلأت الشوارع بالمواطنين الذين خرجوا للاحتفال، كما تصدر الأطفال المشهد مرتدين "الدشاش" الأبيض، وتجمع عدد منهم لالتقاط الصور التذكارية مع آبائهم.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة، بين الأطفال وأسرهم عقب صلاة عيد الفطر المبارك، بالساحات حيث أصطحب المصلون معهم أطفالهم وأسرهم لمشاركتهم هذه المناسبة.

احتفالات العيد فى نيويورك

السيدات يصلين العيد

احتفالات فى السعودية

وفى المملكة العربية السعودية، أعدت أمانة محافظة جدة الاحتفالات فى 8 مواقع تحت عنوان «موسم العيد» تتضمن عروض مسرح الطفل، والفنون الشعبية، وعروض الثري دي والإضاءة، بجانب الاحتفاء بمظاهر العيد بنشر هوية الموسم متضمنة صور وعبارات الفرح عبر اللوحات والشاشات المنتشرة في طرق وميادين المحافظة لتوفير أجواء احتفالية متميزة.

وتقام الاحتفالات والأنشطة في محافظة جدة على مدى ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم، لتشمل شمال ووسط وجنوب المحافظة وفي مواقع مهيأة لإقامة البرامج الترفيهية، مع مراعاة توزيعها جغرافياً لتستوعب الكثافة السكانية لعروس البحر الأحمر، وتشتمل فعاليات موسم العيد على عروض مسرح الطفل التي سيتخللها مسابقات وهدايا للأطفال وستقام في ثلاثة مواقع بحي القرينينة جنوب جدة وفي الحمدانية شمالا وفي المنطقة التاريخية بحي البلد، كما ستشهد ذات المواقع عروض الفنون الشعبية، وسيستمتع السكان والزائرون بعروض الثري دي لهوية العيد على ميدان البيعة بجانب الاضاءة بالليزر على ميدان النورس وبوابة مكة ومدخلي جدة الشرقي والشمالي.



احتفالات عيد الفطر

كما شارك عدد من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية أمس مجموعة صور لهم بعد صلاة عيد الفطر المبارك، فى ساحة المسجد النبوى الخارجية بالمدينة المنورة.

كما احتفل أبناء الجالية المصرية بألمانيا بعيد الفطر المبارك بالعاصمة الألمانية برلين وتجمع أبناء الجالية المصرية ببرلين لأداء صلاة العيد، مصطحبين أطفالهم وأسرهم، وسط أجواء من الفرحة والسعادة احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك.





وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن أبناء الجالية احتفلوا اليوم بأول أيام العيد مع الجاليات العربية ، وسط أجواء من الفرحة ومحاولة إضفاء البهجة على الأطفال بتوزيع الألعاب الترفيهية.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أن بيت العائلة المصرية ينظم غدا احتفالية بمقره بالعاصمة الألمانية ببرلين بالتعاون مع منتدى الثقافة العربية، للاحتفال مع أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية والألمان بالعيد ، وسط تجهيز الكعك والبسكويت ولعب ترفيهية سيتم توزيعها على الأطفال.



-ملسموألبانيايصلون العيد

أجواء العيد فى الإمارات

وفى الإمارات حرص الأهالى على الخروج لمراكز التسوق والمولات التجارية بالإمارات وقد بدأت استعدادات العيد مبكرا لتعكس تنوع الثقافات والعادات والتقاليد هناك في مناخ تسوده البهجة، حيث تضم الإمارات 200 جنسية من دول العالم المختلفة كل له طقوسه فى الاحتفال بالعيد وبشكل عام تهتم الأسر بالخروج إلى المولات التجارية الكبرى والمتنزهات، كما كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن دبي، تستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من أبرز النجوم، احتفاءً بعيد الفطر السعيد.

كما تقام أمسيات غنائية يحييها كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إضافة إلى المطربين الإماراتيين عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمطرب تامر حسني ، كما يحيي النجمان وائل كفوري وراغب علامة حفلاً غنائياً ثالث أيام العيد.

وتتضمن الاحتفالات باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والألعاب النارية بألوانها المبهجة في مواقع مختلفة في دبي لتنشر السعادة والبهجة والأجواء الاحتفالية بين المقيمين والزوّار، من خلال قائمة من الفعاليات والحفلات الغنائية والأنشطة المختلفة التي يمكن الاستمتاع بها، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية وفرصة الربح الوفير.

ألبانيا وبكين

وفى ألبانيا ارتدى المحتفلون الملابس الجديدة وأعدوا الأطعمة والحلويات كما يهتمون بزيارة الأهل والأقارب فيما تستمر العطلة بهذه المناسبة عدة أيّام يسافر البعض إلى المدن الأخرى لزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهانى .





وأمس اكتظت المساجد فى عيد الفطر المبارك بالمصلين المؤدّين لصلاة العيد بعد شهر من الصيام والعبادة والطاعة لله داعين لجميع مسلمى العالم بالخير والبركة، وأدى المسلمون فى ألبانيا الصلاة فى الساحات والمساجد الممتلئة بالمصلين.





وفى العاصمة الصينية بكين يحتفل اليوم مئات المسلمين من جميع جنسيات العالم بعد أن أدوا صلاة العيد أمس فى مسجد السفارة السودانية، وذلك بعد فتح أبوابه للمصلين من جميع أنحاء العالم للصلاة، تحت حماية الشرطة الصينية، التى اهتمت بتأمين المنطقة بالكامل.

واجتمعت جميع جنسيات العالم فى جامع السفارة السودانية للاحتفال بعيد الفطر وتبادل التحية، ويعتبر المسجد قبلة للجاليات العربية والإسلامية للصلاة والتواصل الاجتماعى، حيث تم الاستعانة بأئمة من السودان لأداء الصلاة باللغة العربية، بجانب تجهيز الجامع بالمياه والمشروبات الساخنة والفطائر والحلويات خاصة للاحتفال بالعيد‪.



الأطفال فى العيد

وقال مسئول الشئون الإسلامية فى بكين؛ فى تصريحات سابقة، إن ما يثار حول منع المسلمين من الصلاة والصيام وإغلاق المساجد غير حقيقى، موجهًا الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لزيارة الصين والوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم، مؤكدًا أن المسلمين فى الصين عددهم يقوى الإرادة ويسمو بالروح.







