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اجتماع طارئ لتعليم القليوبية استعدادا لماراثون امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 06 يونيو 2019 11:42 ص
اجتماع طارئ لتعليم القليوبية استعدادا لماراثون امتحانات الثانوية العامة اجتماع وكيل تعليم القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعا طارئا، صباح اليوم الخميس، ثان أيام عيد الفطر المبارك، استعدادا لبدء مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوى، والتى ستنطلق صباح السبت المقبل الموافق 8 يونيو الجارى، وتنتهى فى 3 يوليو المقبل داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالى 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع، الذى حضره عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، والدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ورئيس مركز توزيع الأسئلة، أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والمستشار العسكرى ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.

كما تم التنسيق مع أجهزة الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان والإسعاف تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى، والتنسيق مع أجهزة المحليات ومجالس المدن والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول بمحيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الامتحانات.

وشدد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم على مديرى الإدارات التعليمية، بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أى أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل آخر فى حالة انقطاع التيار الكهربائى والتأكيد على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات فى جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان، وكذلك التواصل المستمر مع مديرى الإدارات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

كان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة وبحث استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ونائب مدير أمن القليوبية، وكافة الأجهزة المعنية لمناقشة تجهيزات مقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم فى الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

اجتماع وكيل تعليم القليوبية (1)
اجتماع وكيل تعليم القليوبية

 

اجتماع وكيل تعليم القليوبية (2)
اجتماع وكيل تعليم القليوبية 

 

اجتماع وكيل تعليم القليوبية (3)
اجتماع وكيل تعليم القليوبية

 

اجتماع وكيل تعليم القليوبية (4)
اجتماع وكيل تعليم القليوبية

 

 

 


القليوبية

وكيل تعليم القليوبية

امتحانات الثانوية العامة 2019

طبيب داخل لجان الثانوية العامة

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