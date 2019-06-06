اتهام وزير داخلية فرنسا السابق بإهدار المال العالم والشرطة تداهم مقر عمله

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، ان قوات الشرطة الفرنسية شنت عملية تفتيش لمقر جيرار كولومب عمدة مدينة ليون الفرنسية والذى شغل منصب وزير الداخلية الأسبق.

ووفقاً للصحيفة ذاتها ، فإن الوزير السابق متهم بعدة تهم تتعلق بالفساد منها إهدار المال العام، واستخدام نفوذه.

ويشار إلى أن تلك التهم جاءت عقب تحقيقات جرت من قبل اللجنة القانونية للغرفة الإقليمية للمحاسبة حول إدارة مدينة ليون.

وقالت الصحيفة ذاتها، أنه من المقرر أن يتم عرض جيرار كولومب أمام النيابة العامة لتولى التحقيقات