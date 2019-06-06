اتهام موظفين بالسفارة الروسية لدى إسرائيل باختلاس أكثر من 770 ألف دولار

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اتهمت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، المحاسب الرئيسي للسفارة الروسية لدى إسرائيل، واثنين من الموظفين بالسفارة، باختلاس مبلغ يقدر بـ 50 مليون (روبل) ما يعادل 770 ألف دولار.

وذكر بيان للجنة، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه تم الانتهاء من التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة باختلاس أموال بسفارة روسيا لدى دولة إسرائيل، وانطلاقاً من دور كل من المتهمين الثلاثة (آنا سيدوروفا، ناتاليا جورالافيفا وإيرينا لوس) وجهت اتهامات بارتكاب جريمة الاحتيال والتواطؤ مع الاحتيال.

وأوضح البيان أن عملية الاختلاس تم الكشف عنها من قبل موظفي وزارة الخارجية الروسية.