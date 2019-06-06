إيفاد مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات لمصريى الإمارات والأردن

وافقت الأجهزة الأمنية على إيفاد قطاع مصلحة الأحوال المدنية مأمورية قانونية وفنية، لتصوير واستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين المقيمين فى دولتى الإمارات والأردن.
وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع الأحوال المدنية إلى دولة الإمارات، اعتبارا من الأحد 9 يونيو الجارى، ولمدة 10 أيام، وسفر عدد من ضباط وموظفى قطاع الأحوال المدنية إلى الأردن اعتبارا من الاثنين 10 يونيو ولمدة 11 يوما.
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بواسطة:
سيف
والمصريين اللي في قطر
بالنسبة المصريين اللي في قطر واللي عايزين يجددوا بطاقتهم القوميه او اللي عايزين يطلعوا بطاقه جديده لاولادهم الذين تموا 16 سنه مالهومش نصيب من الزيارات دي علشان يخلصوا كمان بطاقتهم ولا المصريين في قطر منسيين وواقعين من ذاكرتكم