إيفاد مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات لمصريى الإمارات والأردن

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

وافقت الأجهزة الأمنية على إيفاد قطاع مصلحة الأحوال المدنية مأمورية قانونية وفنية، لتصوير واستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين المقيمين فى دولتى الإمارات والأردن.

وتقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع الأحوال المدنية إلى دولة الإمارات، اعتبارا من الأحد 9 يونيو الجارى، ولمدة 10 أيام، وسفر عدد من ضباط وموظفى قطاع الأحوال المدنية إلى الأردن اعتبارا من الاثنين 10 يونيو ولمدة 11 يوما.