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إنقاذ 84 شخصا من سجن تابع لطالبان بشمال أفغانستان

الخميس، 06 يونيو 2019 10:13 ص
إنقاذ 84 شخصا من سجن تابع لطالبان بشمال أفغانستان عناصر من حركة طالبان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم،الخميس، إنقاذ 84 شخصا على الاقل من سجن تابع لحركة طالبان، وذلك في غارة ليلية نفذتها قوات الأمن بإقليم فارياب الكائن شمالي البلاد.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الغارة الليلية نفذتها قوات كوماندوز افغانية في قرية شاخ، وقد لقى ثلاثة من مقاتلي طالبان حتفهم في العملية.

 

وأضاف البيان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 20 من عناصر طالبان وأربعة أعضاء من تنظيم "داعش"، كما تم التعرف على ثمانية أجانب كانوا من بين السجناء.

 


افغانستان

طالبان

انقاذ

سجن

داعش

الارهاب

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