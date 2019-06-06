إلغاء رحلة طيران متجهة للخرطوم من مطار القاهرة

ألغت إحدى شركات الطيران، اليوم الخميس، رحلتها المتجهة إلى الخرطوم من مطار القاهرة، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها السودان.

وأوضحت مصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة بإلغاء رحلتها رقم 113 المتجهة إلى الخرطوم، بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها السودان في الفترة الحالية.

وكانت شركة مصر للطيران، الغت رحلتيها المتجهتين إلى الخرطوم مساء اليوم وظهر الغد، وهما رحلة رقم MS 853 التي كان مقررا لها الإقلاع مساء اليوم، ورحلة رقم MS 855 التي كان من المقرر إقلاعها ظهر غد.