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إعادة تشغيل عربات ترام المدينة بعد تأهيلها داخل ورش الهيئة بالأسكندرية

الخميس، 06 يونيو 2019 01:36 م
إعادة تشغيل عربات ترام المدينة بعد تأهيلها داخل ورش الهيئة بالأسكندرية ترام الاسكندرية
الأسكندرية جاكلين منير

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أصدر  المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية، تعليمات إلى إداره ترام المدنية لبدء تشغيل قطاري ترام المدينة التي تم رفع الكفاءة لهما علي مسار الرمل لتدعيم الخدمه بين رأس التين وسان ستيفانو، و ذلك ليكون الترام الوسيلة الرئيسية الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة، مؤكدا على ان الهيئة تسعى دائما لتقديم الافضل والاحسن لراحة  الركاب.

فيما أصدر المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام تعليمات بعمل حمله نظافة فى حرام ترام الرمل علي المحطات والسكة حتى يكون المظهر العام لائق احتفالا بعيد الفطر المبارك. 

من جانبة قال مهندس محمد الغزولى رئيس ورش العمرات الجسيمة بترام المدنية، فى تصريحات لـ اليوم السابع، أن  المهندس محمد زكريا اصدر تعليماته بإعادة تأهيل وحدة الترام الدنماركية رقم 878، حيث قام رجال ورش البلدوف بكرموز ورش العمرات الجسيمه ترام المدنية بتجديدها وتطوير الأجزاء الميكانيكية والكهربائية والهيكل الخارجى والداخلى والتشطيبات، مؤكداً أن الهيئة تسعى لان يكون الترام الوسيلة الرئيسية الاولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.

 

 

 

 


الاسكندرية

ترام الاسكندرية

عيد الفطر

الترام

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