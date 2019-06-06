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إطلاق اسم شهيدى الحادث الإرهابى بالعريش على مدرستى بالغربية

الخميس، 06 يونيو 2019 01:37 م
إطلاق اسم شهيدى الحادث الإرهابى بالعريش على مدرستى بالغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربرى على المدرسه الثانوى العام الجارى إنشاؤها بقرية حصة أبيار التابعه لمركز بسيون بمحافظة الغربية .

كما قرر إطلاق أسم الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوى على مدرسة الوحدة الإبتدائية بقرية قرانشو .

وكان الآلاف من الأهالى قد شيعوا، جثامين الشهيدين محمد البربرى أبن قرية حصة أبار والشهيد عبد الله الساوى أبن قرية قرانشو التابعتين لمركز بسيون، فى جنازة عسكرية مهيبة بعد أن استشهدا فجر اليوم فى هجوم إرهابى على أحد الآكمنه بالعريش.

وتقدم الجنازة العسكريه للشهيدين اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والآلاف من أقارب الشهيدين.


محافظ الغربية

شهيدى الغربية

جنازة عسكريه

مدير امن الغربية

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