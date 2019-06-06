إصابة 8 أشخاص فى حادث إنقلاب ميكروباص بـ"صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارًا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، دائرة مركز شرطة وادى النطرون، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون العام، لتقديم الرعاية الطبية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة.