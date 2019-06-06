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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالسنطة فى الغربية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:40 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالسنطة فى الغربية تصادم - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهد طريق عزبة البحر بقرية بلاى التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حادث تصادم "سيارة - توك توك" أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى السنطة العام .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية "توك توك" بطريق عزبة البحر التابعة لقرية بلاى دائرة مركز السنطة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


حادث تصادم سيارة بتوك توك

مستشفى السنطة

طريق عزبة البحر

قرية بلاى

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