إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الساحل الشمالي

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم سيارتين، مساء اليوم، أمام قرية "جرين بتش" بالكيلو 83 على طريق الساحل الشمالي، في نطلق مدينة الحمام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى الحمام المركزي، المصابين محمد عبد الغفار - 25 سنة، مقيم في القاهرة بالتجمع الخامس- مصاب باشتباة pc وجرح بالكوع الايمن وجرح بالقدم اليسري، محمد سمير السيد- 25 سنة"- من المعادي في القاهرة- مصاب بكدمات متعدده بالجسم جرح بفروة الرأس، وأحمد عمر ابراهيم" 20سنة"- من المعادي في القاهرة- مصاب كدمات وسجحات متعدده بالجسم

تم تقديم الإسعافات الأولية ،وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.