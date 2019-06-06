إصابة شخصين على يد سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أصيب شخصين بعدة جروح وطعنات بسلاح أبيض فى مشاجرة مع سائق توك توك بمنطفة المنتزه بسبب معاكسة فتاة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة بوصول ن.ل، وآخر معه، مصابان بعدة جروح وطعنات.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بينهم بسبب قيام سائق "التوك توك" بمعاكسة الفتيات فقام على إثرها السائق بإخراج سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته وقام بالاعتداء عليهما وإصابتهما بعدة جروح وطعنات سطحية فى مناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلي مستشفي شرق المدينة لسرعة إسعافهما وتلقى العلاج اللازم.

بسؤال أحد المصابين، قال إنه أثناء مشاهدتهما قيام سائق "توك توك" بمعاكسة فتيات، تحدثا معه للإقلاع عن ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية فأشهر سائق التوكتوك سلاح أبيض "كتر" وقام بالاعتداء عليهما به محدثا إصابتهما، مضيفا: "قلنا له حرام عليك دول زى إخواتك فنزل من التوكتوك وأشهر كتر ذو حدين يسمى "جرار" وقام بطعننا عدة طعنات سطحية وفر هاربا"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.