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إحلال وتجديد محطة مياه شرب بقرية زخيرة بالوادى الجديد بتكلفة 4,6 مليون جنيه

الخميس، 06 يونيو 2019 07:25 م
إحلال وتجديد محطة مياه شرب بقرية زخيرة بالوادى الجديد بتكلفة 4,6 مليون جنيه محطة مياه شرب - ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد  اليوم الخميس عن الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطة مياه شرب بقرية زخيرة التابعة للمركز بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 4 مليون و645 ألف جنيه والتى تم تنفيذها تحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة .

قال عادل عباس رئيس المركز، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لزيادة طاقة تشغيل المحطة ورفع كفاءتها لتغطية الزيادة السكانية للقرية وتوابعها مشيرا إلى أنه يجرى استكمال أعمال محطة الصرف الرئيسية بالمركز ضمن خطة قطاع الصرف ببلاط.

أضاف عباس أنه يجرى أيضا متابعة أعمال غسيل محطات المياه والمرور على مزرعة الصرف الصحى ونزح خزانات التخليل وفحص خراطيم التنقيط .

 

 

 


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