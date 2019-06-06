إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الزمالك

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة حارس عقار إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية فى منطقة الزمالك، عقب ضبطه من مسكنه فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقال المتهم إن الفكرة اختمرت فى عقله بعد علمه باحتفاظ مالكة الشقة بمشغولات ذهبية فى منزلها، وطلبها منه تغيير "كالون" الشقة، فنسخ مفتاحا ثانيا لاستغلاله فى سرقتها. متابعا: "دخلت الشقة بعد التأكد من عدم وجود مالكتها، واستوليت على مشغولات ذهبية وبعتها إلى صاحب محل فى منطقة مصر الجديدة، اشتراها بـ300 ألف جنيه وهو يعلم أنها مسروقة".

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من ربة منزل باكتشافها سرقة بعض المجوهرات والمشغولات الذهبية، ساعتى يد من داخل الشقة السكنية فى عقار كائن بمنطقة الزمالك. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المُقيم فى قسم شرطة حدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم وضبطته وبحوزته 300 ألف جنيه، وفصوص ألماظ خاصة بخاتمين من المجوهرات المستولى عليها، و2 "مينا" خاصين بالساعتين المستولى عليهما.