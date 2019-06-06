إحالة أصحاب 3 شركات للجنايات بعد استيلائهم على 4 ملايين جنيه من الدولة

كتب إبراهيم قاسم

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة أصحاب 3 شركات تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع قيمته 4 ملايين و312 ألف جنيه من الدولة، قيمة بضائع وسلع مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، ورفض سداد قيمتها.

وكانت محكمة استئناف القاهرة تسلمت أوراق القضايا الثلاثة "جنايات الكسب غير المشروع" ، لتحديد جلسة أمام إحدى الدوائر الجنائية لمحاكمتهم، فيما أمر الجهاز بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتسليمهم إلى مصلحة السجون لتقديمهم للمحاكمة.

ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز للمتهمين الثلاثة، بموجب قرارات الإحالة، اتهاما باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، بحصولهم بين 2009 و2011 على منسوجات وأقطان وسلع تموينية بقيمة 4 ملايين و312 ألف جنيه، أدخلوها ضمن عناصر ثروتهم ورفضوا سداد مستحقات الدولة.

واستندت هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة المتهمين للمحاكمة، إلى أنهم خاضعون لرقابة جهاز الكسب غير المشروع، إذ نصت المادة 12 من القانون على أن "يخضع لهذا القانون المُموّلون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات المُموّل مع شركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسّسات العامة والوحدات الاقتصادية، أو التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأسمالها، وكانت تلك المعاملات تتجاوز خمسين ألف جنيه".