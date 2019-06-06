سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 06:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة أصحاب 3 شركات للجنايات بعد استيلائهم على 4 ملايين جنيه من الدولة

الخميس، 06 يونيو 2019 06:15 م
إحالة أصحاب 3 شركات للجنايات بعد استيلائهم على 4 ملايين جنيه من الدولة محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة أصحاب 3 شركات تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع قيمته 4 ملايين و312 ألف جنيه من الدولة، قيمة بضائع وسلع مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، ورفض سداد قيمتها.

وكانت محكمة استئناف القاهرة تسلمت أوراق القضايا الثلاثة "جنايات الكسب غير المشروع" ، لتحديد جلسة أمام إحدى الدوائر الجنائية لمحاكمتهم، فيما أمر الجهاز بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتسليمهم إلى مصلحة السجون لتقديمهم للمحاكمة.

ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز للمتهمين الثلاثة، بموجب قرارات الإحالة، اتهاما باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، بحصولهم بين 2009 و2011 على منسوجات وأقطان وسلع تموينية بقيمة 4 ملايين و312 ألف جنيه، أدخلوها ضمن عناصر ثروتهم ورفضوا سداد مستحقات الدولة.

واستندت هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة المتهمين للمحاكمة، إلى أنهم خاضعون لرقابة جهاز الكسب غير المشروع، إذ نصت المادة 12 من القانون على أن "يخضع لهذا القانون المُموّلون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات المُموّل مع شركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسّسات العامة والوحدات الاقتصادية، أو التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأسمالها، وكانت تلك المعاملات تتجاوز خمسين ألف جنيه".


الكسب غير المشروع

الكسب يحيل للجنايات

احالة متهم بالكسب

المتعاملين مع جهات حكومية

شركات قطاع الاعمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة