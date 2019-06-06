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إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الدور الثانى لأبناءنا بالخارج × 10 معلومات

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 ص
إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الدور الثانى لأبناءنا بالخارج × 10 معلومات امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج يوليو المقبل، اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج.
 
1ـ الامتحانات تبدأ بالسفارات المصرية 6 يوليو المقبل.
2ـ الامتحانات تعقد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائى جتى الثانى الثانوى.
3ـ لا تعقد امتحانات دور ثان لطلاب الصفوف الأولى من الأو لحتى الثالث الابتدائى.
4ـ الطالب الراسب فى امتحانات الدور الأول أو الغائب فى مادة أو أكثر وما زال مقيم بالخارج يؤدى امتحان الدور الثانى.
5ـ يحصل الطالب على استمارة يتم كتابتها وتقدم لليد فى السفارة التابع لها إقامته فى الخارج وصورة من شهادة الدور الأول.
6ـ الطالب الذى أدى امتحان الدور الأول فى مصر وله حق دخول امتحان الدور الثانى فى الخارج، وييقدم استمارة إضافة إلى استمارة بدرجات الدور الأول من مصر.
7ـ يؤدى الطالب الامتحان فى المادة أو المادتين التى رسب فيها بامتحان الدور الأول ويحصل على 50% فقط من الدرجة.
8ـ يؤدى الطالب امتحان الدور الثانى بنفس رقم جلوس امتحان الدور الأول.
9ـ على الطالب متابعة السفارة لمعرفة موعد تقديم الاستمارة وأوراق دخول الامتحان.
10ـ الطالب الذى رسب فى المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية عليهم أداء امتحان اللغة الثانية أو المستوى الرفيع فى الخارج أو الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه فى مصر فى نفس العام للاستمرار فى الدراسة على نظام اللغات.
 

التربية والتعليم

امتحانات ابناؤنا فى الخارج

امتحانات الدور الثانى لابناؤنا فى الخارج

شروط التقدم لامتحانات ابناؤنا فى الخارج

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