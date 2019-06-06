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"أوقاف الأقصر" تعقد دورات لأئمة ودعاة المحافظة.. الخميس المقبل

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 ص
"أوقاف الأقصر" تعقد دورات لأئمة ودعاة المحافظة.. الخميس المقبل الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه  تقرر عقد دورة  تدريبية لجميع الأئمة دون استثناء على مستوى المديرية، وذلك فى كتاب "التيسير فى الحج فى ضوء المستجدات العصرية"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 13 يونيو 2019 .
 
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الدورة تعقد لمدة يوم واحد علي محاضرتين الأولي من 9.30 صباحاً والثانية من 12.30 ظهراً، ويكون المكان الذي تعقد في الدورة التدريبية بالإعلان عن طريق الإدارة التابع لها كل إمام بالمديرية.
 
وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجب علي الأئمة الاهتمام بالدورة وعدم التخلف، مشدداً على أنه سيتم جمع التوقيعات للحضور بمعرفة المفتشين بالإدارة كل حسب منطقته، متنمياً التوفيق لكافة أئمة ودعاة المحافظة فى خدمة المواطنين قبل موسم الحج.
 

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