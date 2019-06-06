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أهالى الشرقية يخرجون للمنتزهات والحدائق العامة بثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 01:56 م
أهالى الشرقية يخرجون للمنتزهات والحدائق العامة بثانى أيام عيد الفطر احتفال المواطنين بعيد الفطر بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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توفد المواطنين بالشرقية على الحدائق والمتنزهات العامة، للاستمتاع بالمساحات الخضراء والأرجيح والمأكولات .

فقال المهندس أيمن لطفى مدير حديقة الحيوان، لـ "اليوم السابع"، إن الإقبال من الأهالى لمشاهدة الحيوانات والإستمتاع بالألعاب، وتناول المأكولات فى المساحات الخضراء، حيث وصل عدد الزائرين إلى 7 ألاف مواطن حتى ظهر اليوم الثانى من أيام العيد، مشيراً أن الحديقة رفعت درجة الطوارئ استعداد للعيد، وقامت بأعمال الصيانة والدهانات، بناءآ على تعليمات اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وإشراف السيد الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان ومتابعة السيدة الدكتورة مها صابر .

وأكدت عبير السيد مدير حديقة الطفولة بالزقازيق، إن الأسر توافدت منذ الساعات الأولى من الصباح، للاستمتاع الأطفال بالألعاب المختلفة ، لافتا إنه تم زيادة عدد الألعاب، وتزين المساحات الخضراء .

كما أقبل المواطنين على النوادى الاجتماعية ودور السينما لمشاهدة أفلام العيد، وشهدت الشوارع انتشر الباعة الجائلين بالحلوى وألعاب الأطفال، بالشوارع والميادين منها شارع الجلاء بوسط الزقازيق ، وسط تواجد مكثف من المواطنين الذين توافدوا عليهم وعلى المحال المخصصة للمشروبات والوجبات السريعة والمشويات .

من جانبه، كثفت مديرية الأمن من تواجدها فى الأماكن العامة، ونشرت الدوريات والكمائن على الطرق الرئيسية والحدائق والمتنزهات للتأمين المحتفلين والتصدى لحالات البلطجة والتحرش .

ووجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الإستعداد ومن توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكد من توافر كميات من مصل البتيولزم بوحدة السموم بمستشفى الزقازيق العام، ووجه وكيل الوزارة بوضع جدول مرور لكافة الفريق الإشرافى بالمديرية على منافذ تقديم الخدمة الطبية على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام العيد، والاهتمام أكثر بفترات النوبتجية والسهر .

 

أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق (1)
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق

 

أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق (2)
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق

 

أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق (4)
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق

 

أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق (5)
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق

 

أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق (6)
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق

 

أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق (7)
أهالى الشرقية يحتفلون بعيد الفطر بالحدائق

 

 


الشرقية

حديقة الحيوان بالشرقية

توافد المواطنين على الحدائق بالشرقية

وكيل صحة الشرقية

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