أمن 6 أكتوبر يضبط سائقا بحوزته 22 تذكرة هيروين

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط سائق بحوزته 22 تذكرة هيروين، فى أثناء قيادته سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار.

وسقط المتهم فى قبضة قوة من إدارة تأمين أكتوبر خلال مرورها لمتابعة الحالة الأمنية فى منطقة زويل بطريق الواحات، وتبين بالفحص أنه يُدعى "محمد. ع"، 25 سنة، سائق، وكان يستقل سيارة "هيوندا إلنترا" بدون رخصة قيادة أو تسيير.

بسؤال المتهم أقر بأن السيارة ملك خالته، وبتفتيشها عُثر داخلها على 22 تذكرة هيروين و1100 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.