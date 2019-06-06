أمن السويس ينجح فى فك لغز اختطاف طفل ويعيده لأسرته

كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

نجحت قوات الأمن، بمديرية أمن السويس، من فك لغز خطف أحد الأطفال، وإعادته لأهله سالماً.

كانت البداية، بتلقلى الأجهزة الأمنية، بلاغاً من أحد المواطنين، يفيد بغياب نجله عن مسكنه أثناء لهوه أمام منزله.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بأمن السويس، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق زوجة المبلغ، نظراً لوجود خلافات مالية بينهم، وخلال تضيق الخناق على المتهم، واستهدافه بأماكن تردده قام بإطلاق سراح الطفل، وتركه أمام مسكن أحد أقاربه، وتم إعادة الطفل سالماً لأهليته.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لمساومة والده على دفع مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.