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أطباء بلا حدود: وباء الإيبولا يواصل التفشى فى الكونغو الديمقراطية

الخميس، 06 يونيو 2019 05:11 م
أطباء بلا حدود: وباء الإيبولا يواصل التفشى فى الكونغو الديمقراطية إيبولا
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قالت منظمة أطباء بلا حدود إن وباء إيبولا يواصل التفشى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإن عدم ثقة المواطنين فى استجابة الفيروس للعلاج يثنيهم عن عن التماس الرعاية فى مراكز العلاج ما يؤدى الى زيادة انتشار الفيروس.

 

وأضافت المنظمة -فى تقرير اليوم الخميس- أنه بعد عشرة أشهر من تفشى المرض فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس يرتفع، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة التى يتم الإبلاغ عنها مرتفع ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقى أكبر.


ولفت التقرير إلى أن انعدام الثقة فى استجابة الفيروس للعلاج وتدهور الأوضاع الأمنية (ذات الصلة) أدى إلى تقييد شديد للعديد من الأنشطة المتعلقة بفيروس ايبولا بما فى ذلك قدرة الفرق على التحرك بسرعة على الأرض للتحقيق فى التنبيهات وتتبع الاتصالات وقالت المنظمة ان الاشخاص يموتون فى المنزل أو فى مرافق الرعاية الصحية العامة وحذرت المنظمة من ان الأشخاص الذين يموتون بسبب فيروس إيبولا فى المجتمع يمثلون خطرا كبيرا على انتقال الفيروس.


وحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن مرض الإيبولا المعروف سابقاً باسم "حمى ايبولا النزفية" يصيب الإنسان وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، ويبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريباً فى المتوسط، وتراوح المعدل خلال موجات التفشى السابقة بين 25% و90%.

 

واكتشفت الحالات الأولى للإصابة بالإيبولا لأول مرة عام 1976 فى تفشيين وبائيين اندلعا بشكل متزامن فى منطقة (نزارا) السودانية وفى قرية بمنطقة (يامبوكو) بجمهورية الكونغو الديمقراطية تقع على مقربة من نهر إيبولا الذى اكتسب المرض اسمه منه.


إيبولا

الكونغو

سويسرا

صحة

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