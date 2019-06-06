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أسهم أوروبا ترتفع صباحا بفضل آمال التحفيز من البنك المركزى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:35 ص
أسهم أوروبا ترتفع صباحا بفضل آمال التحفيز من البنك المركزى اسهم أوروبا _ أرشيفية
رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وسط توقعات بأن البنك المركزى الأوروبى سيقدم المزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، مما طغى على خيبة الأمل بشأن انهيار اندماج رينو مع فيات كرايسلر.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3 بالمئة، مع تراجع قطاع السيارات 0.48 بالمئة ليحد من مكاسب السوق.

ونزلت أسهم فيات كرايسلر للسيارات 1.6 بالمئة، مما ضغط على المؤشر الرئيسى لبورصة ميلانو، بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات الإيطالية عن عرض بقيمة 35 مليار دولار للاندماج مع رينو. وهوت أسهم رينو نحو ثمانية بالمئة.

ومن المتوقع أن يسعى البنك المركزى الأوروبي، المقرر أن يعلن عن قراره بشان أسعار الفائدة فى الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، إلى إعطاء دفعة للاقتصاد بل وربما يمهد الساحة لمزيد من التحركات فى وقت لاحق من العام الجارى فى الوقت الذى تقوض فيه التوترات التجارية فوائد التحفيز الذى قدمه المركزى الأوروبى لسنوات.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك، الشديد التأثر بأسعار الفائدة، قليلا مع انخفاض سهم بنك كريدى أجريكول الفرنسى واحدا بالمئة بعد أن كشف عن أهداف جديدة أعلى للأرباح لعام 2022.


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