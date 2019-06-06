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أرقام تهمك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك ..تعرف عليها × 11 معلومة

الخميس، 06 يونيو 2019 12:30 ص
أرقام تهمك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك ..تعرف عليها × 11 معلومة وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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ينشر "اليوم السابع" أرقام الخطوط الساخنة لمختلف خدمات وزارة الصحة بالتزامن مع احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك .
 
1- الخط الساخن لنواقص الأدوية رقم 25354150/02، وخصصته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية  بوزارة الصحة والسكان ممثلة فى حال وجود أى شكاوى أو تعليقات تخص أى دواء غير متوافر بالأسواق.
 
2- الخط الساخن لخدمات تنظيم الأسرة رقم 08008880800، وتم تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) للرد على استفسارات السيدات عن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.
 
3- - «19153» الخط الساخن لتلقى شكاوى واستفسارات المرضى بشأن علاج فيروس سى.
 
4- « 3152802 - 3152801»  مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز التابع لوزارة الصحة.
 
5- 105  خط الاستفسار عن الشئون الوقائية المتعلقة بتسمم الأغذية وتوفير الامصال.
 
6- 15300 يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات الجرجة والعاجلة ضمن مبادرة قوائم الانتظار.
 
7- 15335 يمكن من خلالة الإستفسار عن نشاط النقاط الثابتة لحملة 100 مليون صحة.
 
8- ـ 106 خط ساخن يختص بشكاوى واستفسارات هيئة التأمين الصحى.
 
9- ـ19806  خط ساخن مختص للاستفسار عن مواعيد اللجان الطبية التابعة للتأمين الصحى.
 
10- 123 خط ساخن لتوفير سيارات الإسعاف لنقل المرضى من الحالات الطارئة وغير الطارئة إلى المستشفيات.
 
11- 137 خط ساخن خاص بتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات للمرضى.
 

ارقام وزارة الصحة

الخط الساخن لنواقص الادوية

خط تنظيم الاسرة

رقم فيروس سى

فيروس سى

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