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أخرة الحب.. "ربة منزل" تستعين بمسجلين لقتل سائق بالشرقية

الخميس، 06 يونيو 2019 11:58 ص
أخرة الحب.. "ربة منزل" تستعين بمسجلين لقتل سائق بالشرقية جثة-أرشيفية
كتب محمود عبد اراضى_أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، من فك لغز مقتل "مزارع"، حيث تبين أن "ربة منزل" وشقيقها وسائق، وراء ارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

ترجع الواقعة لتلقى الأجهزة الأمنية، بلاغاً من إحدى المستشفيات بوصول "مزارع" متوفى، إثر إصابته بجرح طعنى بالساق، عقب العثور عليه من قبل الأهالى ملقى على جانب الطريق.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من "ربة منزل، وعاملين "أحدهما شقيق الأولى".

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى بارتباطها بعلاقة بالمجنى عليه، واتفاقها مع باقى المتهمين على استدراجه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لمساومته وابتزازه مالياً، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت باستدراجه لمكان الواقعة، وحال إكراهه على توقيع إيصالات الأمانة، رفض فقام أحد العاملين بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، ثم استولوا على مركبة "التوك توك" ملكه، وهاتفه المحمول وهربوا، وأرشدوا عن السلاح المستخدم والمسروقات.

 

 

 


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القتل

مديرية امن الشرقيةن اخبار الحوادث

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