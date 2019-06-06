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أخبار × 24 ساعة.. صندوق تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارم وغارمة

الخميس، 06 يونيو 2019 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. صندوق تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارم وغارمة صندوق تحيا مصر
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كمين العريش

صندوق تحيا مصر

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