أخبار × 24 ساعة.. صندوق تحيا مصر: 4 ملايين جنيه لفك كرب 139 غارم وغارمة

إعداد على عبد الرحمن
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:45 م
الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:18 م
الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:07 م
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:04 م
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الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:31 م
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الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:06 م
الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:04 م
الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:18 م
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