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أحمد قطان: السعودية ستقف مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره

الخميس، 06 يونيو 2019 12:39 ص
أحمد قطان: السعودية ستقف مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره أحمد القطان
الرياض أ ش أ

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قال وزير الدولة السعودى لشئون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، إن قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.

 

وأكد قطان، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفا واحداً فى وجه كل من لا يريد خيرا بالسودان.

 

وأكد الوزير السعودى، أن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا ولن يسمح الشعب السودانى، ونحن معه بإذن الله بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التى لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.

 


السعودية

احمد القطان

السودان

استقرار السودان

امن السودان

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