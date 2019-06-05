8 علامات تدل على إصابة طفلك بالسكر من النوع الأول

كتبت فاطمة خليل

مرض السكر من النوع الأول من أكثر الأمراض التى تنتشر بين الأطفال، وعادة ما يتم تشخيص مرض السكر من النوع الأول خلال مرحلة الطفولة، وغالبًا ما تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 عامًا، إذا لاحظت علامات على احتمال إصابة طفلك بمرض السكر من النوع الأول، فيجب الانتباه لهذا الأمر، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السكر من النوع الأول، بحسب موقع "best health mag".

مرض السكر عند الأطفال



8 علامات أن طفلك مصاب بمرض السكر من النوع الأول

الشعور بالعطش

قد يعانى الأطفال المصابون بمرض السكر من النوع الأول من العطش المستمر، ذلك لأنه مع ارتفاع مستوى السكر فى الدم، يتم سحب السوائل من أنسجة الجسم.

كثرة التبول

إذا كان طفلك يذهب للحمام كثيراً، فقد يكون ذلك بسبب مرض السكر.

فقدان الوزن

الجسم الذي لا يمكنه استخدام الطاقة الناتجة عن السكر قد يواجه فقدان الدهون، غالبًا ما يتم وصف فقدان الوزن عند الطفل المصاب بمرض السكر من النوع 1 بأنه مفاجئ وسريع.

مرض السكر



نقص الطاقة

قد يشعر طفلك بالتعب أو الركود باستمرار لأنه غير قادر على تحويل السكر فى مجرى الدم إلى طاقة يمكن أن تستخدمها العضلات والأعضاء.

الجوع الشديد

عندما تحرم جسد الطفل من الطاقة بسبب انخفاض نسبة الأنسولين، فقد يعانى من الشعور بالجوع الشديد وانخفاض الشهية.

تغييرات فى الرؤية

يؤدى ارتفاع مستوى السكر فى الدم إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم الأخرى، بما فى ذلك عدسة العين. هذا قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو غيرها من مشاكل البصر.

عدوى الخميرة

الفتيات المصابات بداء السكر من النوع 1 قد يصبن بالتهابات الخمير، وقد تظهر كطفح جلدى سيئ للغاية.

الحماض الكيتونى السكرى

يمكن أن يحدث الحماض الكيتونى السكرى في طفل مصاب بداء السكر غير المشخص وهو حالة طوارئ طبية، عندما ينفد الجسم من الإنسولين لكسر الجلوكوز، يبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من ذلك.