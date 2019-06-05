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7 ملامح أساسية لخطة الحكومة لسد العجز فى أعداد الأطباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص
7 ملامح أساسية لخطة الحكومة لسد العجز فى أعداد الأطباء.. تعرف عليها أطباء
كتبت آية دعبس

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تولى الحكومة خلال تلك الفترة اهتماما كبيرا بتأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالى فى أعداد العاملين بالمستشفيات، من الأطباء خاصة وكافة العاملين بالصحة عامة. 

ويستعرض "اليوم السابع"، الملامح الأساسية لخطة الحكومة لسد العجز، وهى:

1- تخريج دفعات استثنائية من خريجى كليات الطب.

2- زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب. 

3- التوسع فى إنشاء كليات طب بشرى جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية.

4- زيادة عدد المقبولين بكليات العلاج الطبيعى بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات.

5- فتح باب التقدم لتخصص الصحة العامة، خاصة برامج التخطيط والموارد البشرية، لتوفير الكفاءات اللازمة لمستقبل مستدام من أبناء المهنة. 

6- الاتفاق مع الجامعات الخاصة بشأن إتاحة المستشفيات الحكومية لها، وتدريب طلابها بهذه المستشفيات.

7- النظر فى أعداد العاملين فى القطاع الصحى، "الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، ومعاهد ودارسى التمريض".


عجز بالاطباء

اعداد الاطباء

كليات الطب

زيادة اعداد القبول بكليات الطب

زيادة اعداد العلاج الطبيعى

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