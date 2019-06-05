وكيل "العلاج الطبيعى": لدينا عجز بالأخصائيين والمعايير حددت عضو لكل ألف مواطن

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن المعايير العالمية حددت أخصائى علاج طبيعى واحد لكل ألف مواطن، مما يعنى أن مصر فى حاجة إلى وجود 100 ألف أخصائى لتقديم الخدمة للمرضى، مشيرا إلى أن كافة أعداد الخريجين والأعضاء المسافرين للخارج، والمقيدين بسجلات النقابة لم تصل أعدادهم إلى هذا الحد، مما يعنى أن هناك احتياج إلى تخريج أعداد أكبر من العلاج الطبيعى.

وأكد شوقى، فى تصريحات لليوم السابع، أن قرار الحكومة بزيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات العلاج الطبيعى بالجامعات الحكومية والخاصة على الأقل لمدة 10 سنوات؛ للوصول للعدد الأمثل لاحتياجات الدولة، من ممارسى العلاج الطبيعى، قرار إيجابى حيث سيجعل هناك منافسة بين الكليات الخاصة، لاختيار الأفضل بينهم من جانب الطلاب، من حيث جودة التعليم، والبرامج التعليمية والتدريبية المُقدمة.

وأوضح أن زيادة أعداد الخريجين، سيخلق روح التنافس بين الأعضاء، لافتا إلى ضرورة النظر إلى وجود عجز بأعداد الكوادر الجامعية للتدريس إلى أعداد أكبر من الطلاب، مؤكدا أن العلاج الطبيعى هو علاج المستقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالى فى أعداد الأطباء بالمستشفيات، وأعضاء الفريق الطبى.