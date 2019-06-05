سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد كنيسى وبيت العائلة يقدمون التهنئة لمحافظ القليوبية بعيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:30 ص
وفد كنيسى وبيت العائلة يقدمون التهنئة لمحافظ القليوبية بعيد الفطر محافظ القليوبية مع المهنئين بعيد الفطر
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام، وفد الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة شبين القناطر وشبرا الخيمة وعلى رأسهم نيافة الأنبا مكسيموس أسقف مطرانية بنها وقويسنا، والأنبا ايميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، ووفد من بيت العائلة المصرية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقد رحب المحافظ، بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التى تميزه عن غيره من الشعوب، موضحا أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك.

وأكد المحافظ، أن تعاليم الدين الإسلامى الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية، فيما أوضح وفد الكنيسة أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين.

وجاءت التهنئة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وممثلى عن مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر (1)
الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر

 

الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر (3)
الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر

 

الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر (4)
الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر

 

الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر (6)
الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر

 


القليوبية

وفد الكنيسة الارثوذكسية

شبين القناطر

محافظ القليوبية

وفد بيت العائلة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظا الفيوم والبحر الأحمر يهنئان المرضى بالعيد ويوزعان الهدايا عليهم

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:06 ص

المحافظون ومدراء الأمن يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:55 ص

محافظ الوادى الجديد يمنح رحلات عمرة للمصلين بعد صلاة العيد بمركز باريس

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:54 ص

محافظ الجيزة يوزع العيدية على الأيتام بالعجوزة ويزور المرضى بمستشفى الوراق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:47 ص

ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة بميدن أبوالحجاج بالأقصر بحضور المحافظ.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:30 ص

محافظ كفر الشيخ يؤدى صلاة العيد ويصافح الأطفال بساحة الاستاد.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:50 ص

مدير أمن المنوفية والمحافظ يؤديان صلاة عيد الفطر باستاد شبين الكوم.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة