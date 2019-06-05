وفد كنيسى وبيت العائلة يقدمون التهنئة لمحافظ القليوبية بعيد الفطر

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمكتبه بالديوان العام، وفد الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة شبين القناطر وشبرا الخيمة وعلى رأسهم نيافة الأنبا مكسيموس أسقف مطرانية بنها وقويسنا، والأنبا ايميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، ووفد من بيت العائلة المصرية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقد رحب المحافظ، بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التى تميزه عن غيره من الشعوب، موضحا أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لا تقبل التشكيك.

وأكد المحافظ، أن تعاليم الدين الإسلامى الحنيف تحث على المعاملة الطيبة مع أصحاب الديانات السماوية، فيما أوضح وفد الكنيسة أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين.

وجاءت التهنئة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، وممثلى عن مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.



الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر



الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر



الوفد الكنائسى يهنئى محافظ القليوبية بعيد الفطر