وجبات الإفطار الصباحى فى 10 دول حول العالم.. صور

كتبت: إنجى مجدى

هناك العديد من الطرق للاستمتاع بالوجبة الأولى من اليوم "الإفطار". فمن كيك الذرة اللذيذ فى البرازيل إلى حساء الحمص التونسى الشهى، مرورا بالفطائر الأوكرانية الرقيقة وتوست جوز الهند الحلو فى سنغافورة، تعكس هذه الوجبة ثقافات مختلفة حول العالم.

وفضلا عن الثقافة، فإن الطعام بشكل عام يعكس نمط حياة وأذواق الشعوب. ونشرت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية مجموعة من الصور لوجبات الفطور الشهية فى عدد من دول العالم.

إثيوبيا

جينفو Genfo هى عصيدة سميكة مصنوعة من الشعير والقمح ودقيق الذرة

سويسرا

يعتبر Zopf، وهو خبز بيض مضفر، محور وجبة الفطور المتأخرة فى سويسرا

اليابان





الأسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل وحساء ميسو والخضروات والأرز كلها جزء من وجبة الإفطار التقليدية لليابانيين

سنغافورة





توست كايا هو ساندويتش محمص يدهن بصوص كايا اللذيذة، المربى الحلوة المصنوعة من حليب جوز الهند، بالإضافة إلى البيض وأحيانًا أوراق الباندان للحصول على لون ونكهة خضراء نابضة بالحياة.

استراليا





يتنوع الإفطار فى هذا الجزء من العالم، ولكن الوجبة الأساسية هى توست يعلوه الأفوكادو المغطى بالبيض شبه المطهو

الارجنتين

المعجنات مثل الكرواسون والبوماس والبولاس دي فراى، أو الدوناتس، اشياء أساسية ضمن وجبة الإفطار فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

ألمانيا

البيض والنقانق هى وجبة الإفطار التقليدية فى ألمانيا

البرازيل





بوبا دو فوبا Bolo de fuba عبارة عن كعكة من خبز الذرة مع نسيج رطب ودسم لإضافة جبن البارميزان المبشور وجوز الهند المبشور.

البرتغال





باستيس دى ناتا، أو فطائر التارت بالبيض هى جزء تقليدى من وجبة الصباح لدى البرتغاليين

بلغاريا





"البوبارا" وهو تقليد قديم لدى البلغاريين من استخدام الخبز البائت كوجبة فى اليوم التالى ويضاف له لبن وزبد وسكر احيانا.