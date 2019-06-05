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وجبات الإفطار الصباحى فى 10 دول حول العالم.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:52 م
وجبات الإفطار الصباحى فى 10 دول حول العالم.. صور الفطار يعكس ثقافات الشعوب
كتبت: إنجى مجدى

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هناك العديد من الطرق للاستمتاع بالوجبة الأولى من اليوم "الإفطار". فمن كيك الذرة اللذيذ فى البرازيل إلى حساء الحمص التونسى الشهى، مرورا بالفطائر الأوكرانية الرقيقة وتوست جوز الهند الحلو فى سنغافورة، تعكس هذه الوجبة ثقافات مختلفة حول العالم.

وفضلا عن الثقافة، فإن الطعام بشكل عام يعكس نمط حياة وأذواق الشعوب. ونشرت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية مجموعة من الصور لوجبات الفطور الشهية فى عدد من دول العالم.

 

إثيوبيا

إثيوبيا

 

 

 جينفو Genfo هى عصيدة سميكة مصنوعة من الشعير والقمح ودقيق الذرة

 

سويسرا

سويسرا

 

يعتبر Zopf، وهو خبز بيض مضفر، محور وجبة الفطور المتأخرة فى سويسرا

 

اليابان

اليابان
 
 

الأسماك مثل سمك السلمون أو الماكريل وحساء ميسو والخضروات والأرز كلها جزء من وجبة الإفطار التقليدية لليابانيين

 

سنغافورة

سنغافورة
 

 

توست كايا هو ساندويتش محمص يدهن بصوص كايا اللذيذة، المربى الحلوة المصنوعة من حليب جوز الهند، بالإضافة إلى البيض وأحيانًا أوراق الباندان للحصول على لون ونكهة خضراء نابضة بالحياة.

 

استراليا

استراليا
 

 

يتنوع الإفطار فى هذا الجزء من العالم، ولكن الوجبة الأساسية هى توست يعلوه الأفوكادو المغطى بالبيض شبه المطهو

 

الارجنتين

الارجنتين
 

المعجنات مثل الكرواسون والبوماس والبولاس دي فراى، أو الدوناتس، اشياء أساسية ضمن وجبة الإفطار فى هذا البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

 

ألمانيا

المانيا
 

البيض والنقانق هى وجبة الإفطار التقليدية فى ألمانيا

 

البرازيل

البرازيل
 

 

بوبا دو فوبا Bolo de fuba عبارة عن كعكة من خبز الذرة مع نسيج رطب ودسم  لإضافة جبن البارميزان المبشور وجوز الهند المبشور.

 

البرتغال

البرتغال
 

 

باستيس دى ناتا، أو فطائر التارت بالبيض هى جزء تقليدى من وجبة الصباح لدى البرتغاليين

 

بلغاريا

بلغاريا
 

 

"البوبارا" وهو تقليد قديم لدى البلغاريين من استخدام الخبز البائت كوجبة فى اليوم التالى ويضاف له لبن وزبد وسكر احيانا.

 

 


الفطار

الطعام

سويسرا

العالم

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