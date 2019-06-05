هتاكل إيه فى العيد.. نظام غذائى صحى هيفيدك اعرفه

كتبت فاطمة ياسر

بعد الخروج من شهر رمضان تكون المعدة قد اعتادت على مواعيد محددة من الطعام، وتتفاجأ أول أيام العيد أن الشخص يقوم بتناول الطعام في الموعيد غير المعتاد عليها، وهذا الأمر قد يتسبب في الإصابة بعسر الهضم لدى البعض، وخلال هذا التقرير يقدم اليوم السابع لقراءة نظام غذائي صحي يمكنك الاعتماد عليه فى العيد، ويجنبك حدوث أى مشاكل صحية خلاله، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- وجبة الإفطار فى عيد الفطر

5 معالق من الفول بالزيت الزيتون + قطعة من الجبن القريش + نصف رغيف خبز + طبق من السلطة الخضراء.

- وجبة إضافية

بعد مرور ساعتين من تناولك لوجبة الإفطار عليك تناول قطعتين من الكحك + كوب شاي بحليب خالي الدسم وبدون سكر أو فنجان من القهوة.

- وجبة الغداء

طبق من السلطة الخضراء + شريحة من الحم أو قطعة من الدجاج المشوى أو المسلوق + 6 ملاعق أرز أو مكرونة.

يمكنك استبدال السلطة بطبق من الخضراوات المسلوقة.

- وجبة إضافية

بعد مرور ساعتين يمكنك تناول قطعة من الكحك مع الشاي.

- وجبة العشاء

يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة، ولذا يمكنك تناول كوب من الزبادي خالى الدسم، أو سلطة فواكه.