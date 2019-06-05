مكتب التمثيل العمالى فى ميلانو يتابع معاش أسرة مصرى توفى فى إيطاليا

كتب محمود راغب

يتابع مكتب التمثيل العمالى فى القنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، طلب المواطنة المصرية "زينب. م. أ" من محافظة الدقهلية، لمساعدتها فى معرفة سبب توقف هيئة التأمينات الإيطالية عن صرف معاش زوجها منذ فبراير الماضى.

كان المواطن المصرى المذكور قد توفى فى إيطاليا خلال العام 2009، ويتابع مكتب التمثيل العمالى الأمر فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

ويواصل المستشار العمالى فى ميلانو، عزت عمران، التواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى الإيطالية "أنبس"، وجاءت النتيجة بأنه لا بد من تقديم شهادة تفيد بقاءها على قيد الحياة، وهذا إجراء متبع فى إيطاليا للتأكد من وصول المعاش إلى مستحقيه.

وتواصل المستشار العمالى مع صاحبة الشكوى تليفونيا فى مصر، وإرشادها بالمطلوب، وتأكد بعد ذلك من أنها أرسلت الشهادة بالفعل تم رد معاشها ومتأخرات المعاش إليها بقيمة 40 ألف جنيه. وتوجهت صاحبة الشكوى بالشكر للسفير إيهاب أبو سريع، القنصل العام فى ميلانو، ومكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة لشكواها وصرف مستحقاتها المتأخرة.