مقتل أمير ولاية الجزيرة و6 من عناصر داعش فى غارة لسلاح الجو العراقى

كتب هاشم الفخرانى

أعلن القيادى فى الحشد العشائرى بمحافظة الأنبار العراقية، قطرى السمرمد، مقتل أمير ولاية الجزيرة فى تنظيم داعش الإرهابى، و6 من عناصر التنظيم، فى غارة لسلاح الجو العراقى غربى المحافظة.

وقال "السمرمد" فى تصريح لقناة السومرية العراقية، إنه "عقب ورود معلومات عن تواجد المدعو عبد الله الفرحان، الملقب بأبو مسلم العراقى، فى صحراء الجزيرة بالمحافظة، قامت قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد العشائرى بملاحقة 4 من عناصر التنظيم كانوا يستقلون دراجات نارية، وتحديدا عند منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت غربى الأنبار، وهى المطاردة التى انتهت بدخولهم أحد الأنفاق".

وأضاف القيادى فى الحشد، أن "طائرات سلاح الجو العراقى قصفت النفق الذى اختبأ فيه المسلحون بشكل كامل، بعدها تبين وجود 7 جثث تعود لعناصر التنظيم، ومنهم أمير ولاية الجزيرة فى داعش" لافتا إلى أن "الدلائل تقود إلى أن التنظيم يتخذ المكان وكرًا لتنفيذ هجماته وعملياته ضد القوات الأمنية والمدنيين".

وشدد قطرى السمرمد على أن العملية جاءت ضمن جهد استخباراتى بين قوات الفرقة السابعة للجيش العراقى، وقوة من حشد عشائر العبيد المنتشرة فى المنطقة، الأمر الذى سهّل تتبع ورصد الإرهابيين والقضاء عليهم.