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مساع حكومية بسول لدعم قرار إرسال المعونات لبيونج يانج

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:52 م
مساع حكومية بسول لدعم قرار إرسال المعونات لبيونج يانج الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
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عقد الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن القومى التابع للمكتب الرئاسى الكورى الجنوبى اجتماعًا، اليوم /الأربعاء/ لبحث تكثيف الجهود لحشد الدعم الشعبى لخطط تزويد كوريا الشمالية بالمعونات الإنسانية.
وقال البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية الجنوبية) - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - إن "الأعضاء الدائمين قرروا تعزيز الجهود المبذولة للتواصل مع الشعب فيما يتعلق بخطة تزويد الشمال بالمواد الغذائية والطبية".
وأشار البيان إلى أن نظراء وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو أكدوا على دعم بلادهم للأنشطة للدبلوماسية الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وإحلال السلام الدائم.
جاء الاجتماع الدوري الذي رأسه مدير الأمن القومي بالبيت الأزرق، تشونج أوي-يونج، بعد أن أقرت لجنة وزارة الوحدة التبرع بمبلغ 8 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، على أن يتم تخصيصها لمساعدة الأطفال والنساء الحوامل في كوريا الشمالية.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

بيونج يانج

مجلس الأمن القومى

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