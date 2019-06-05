مدير "بنها الجامعى": وفرنا كل الأدوية.. ومتواجدون طوال أيام العيد (صور)

القليوبية - نيفين طه

تفقد الدكتور طارق عيسوى، مدير عام المستشفيات بجامعة بنها، مستشفى بنها الجامعى فى أول أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على سير العمل وتوفير الخدمة الطبية للمرضى وزوار المستشفى.

ورافقه فى الجولة الدكتور عمرو الدخاخنى مدير الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمد الجزار مدير العنايات المركزة. وشهدت الجولة تبادل التهنئة مع الأطقم الطبية والتمريض والعمال فى الاستقبال والطوارئ، ومع بعض المرضي وذويهم.

وقدم المرضى الشكر لمدير المستشفيات الجامعية، وفريق مستشفى بنها، على تواجدهم فى أول أيام العيد، كما أثنوا علي مجهودهم والتزامهم بتقديم خدمة طبية لائقة. وبدوره أكد مدير المستشفى توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد كل الأطباء وأطقم التمريض خلال أيام عيد الفطر المبارك.