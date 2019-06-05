محمد هنيدى عن احتفالية السيسى بأبناء الشهداء: مبادرة عظيمة من الرئيس

كتب عامر مصطفى

أبدى الفنان محمد هنيدى سعادته بالمشاركة فى احتفالية عيد الفطر التى أقامها الرئيس السيسى لأبناء شهداء الجيش والشرطة، مؤكداً أنه شرف بمشاركة أبناء الشهداء ممن فاضت أرواحهم الطاهرة لكى نحيا فى البلاد.

وقال هنيدى، خلال حضوره الاحتفالية، إن مباردة الرئيس السيسى عظيمة وتشرف أى شخص يشارك فيها، مضيفا، "نحن مع أبناء من ضحوا بأرواحهم ونحن طول الوقت مع أبناء الشهداء، مؤكداً أن الحفل كان جيداً، كما أنه يزيدنا فخراً بمصر".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة، فى الاحتفالية التى يقيمها بقاعة لمنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.