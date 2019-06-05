محافظ القاهرة يوزع ألعاب على الأطفال بالحديقة الدولية خلال احتفالات العيد

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الحديقة الدولية بمدينة نصر، لمتابعة احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، والإطمئنان على استعدادات الحدائق لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العيد.

ووزع المحافظ الألعاب على الأطفال خلال تهنئته لهم بعيد الفطر، كما صافح زوار الحديقة وهنئهم بالعيد والتقط صور تذكارية معهم، برفقة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء طارق الوراقى رئيس حى شرق مدينة نصر، واللواء إبراهيم عوض رئيس جهاز المتابعة.

وتفقد محافظ القاهرة عدد من أجنحة الحديقة حيث استمع إلى شرح من اللواء محمد سلطان حول خطط تطوير الحديقة وتعظيم الإيرادات بها وتطوير المسطحات الخضراء وأجنحة الحديقة بالتنسيق مع سفارات الدول.