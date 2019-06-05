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محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى ويهنئ المواطنين بالعيد (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:41 م
محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى ويهنئ المواطنين بالعيد (صور) محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس النهرى
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، مرسى ماسبيرو للأتوبيس النهرى، للاطمئنان على إجراءات التأمين والخدمات الأمنية خلال احتفالات المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك.
 
وحرص محافظ القاهرة على تهنئة المواطنين ومصافحتهم والاستماع لهم، كما استقل الأتوبيس النهرى للاطمئنان على تجهيزه وتأمينه، وتفقد غرفة عمليات الأتوبيس النهرى، وتابع خطة الهيئة لتأمين خطوط السير بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وشرطة النقل والمواصلات.
 
واستمع المحافظ للواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، خلال شرح إجراءات هيئة النقل العام، لتأمين خطوطها والخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة غرف عمليات الهيئة والتحرك فى أى أمر طارئ. وشهد مرسى الأتوبيس النهرى تكثيفا أمنيا وتواجدا للشرطة النسائية وقوات الحماية المدنية، إلى جانب تمشيط الأتوبيسات من خلال الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات.
 
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القاهرة

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