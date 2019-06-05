ما تخليش العيد ينتهى بكلابش حديد.. سيجارة الحشيش تخبئ لك "سنة حبس"

كتب أحمد الجعفرى

فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة جهودها لحصار تجارة المخدرات وتعاطيها، يزدهر تبادل تلك السموم وتناولها فى فترات الأعياد بشكل خاص، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الأمر والقضاء عليه.

ومع لجوء كثيرين من الشباب لتعاطى المخدرات فى الأعياد بمعدلات أعلى من الأيام الطبيعية، وتشديد القبضة الأمنية فى تلك الأيام، يسقط كثيرون من التجار والمتعاطين، ويُفاجأ كثيرون منهم بالعقوبات القانونية التى تقضى بها المحاكم فى ضوء القانون المصرى، إلى حد أن سيجارة واحدة من مخدر الحشيش قد تقود إلى الحبس سنة مثلا.

وبحسب القانون المصرى فإن تعاطى المخدرات جنحة. ويقول شعبان سعيد، المحامى والخبير القانونى، إن عقوبة تعاطى المواد المخدرة، ومنها سيجارة الحشيش، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

وأضاف "سعيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة تزداد بمقدار مثليها، فتصل إلى سنتين، إذا كان الجوهر المخدر المضبوط بصحبة المتهم من الكوكايين أو الهيروين، ويُحدّد ذلك المعمل الكيماوى الذى تُعرض عليه المواد المضبوطة والمُحرّزة بمعرفة مأمور الضبط القضائى.