سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

لأول مرة فى إسرائيل.. نتنياهو يعين مثلى الجنس وزيرا للعدل

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:43 م
لأول مرة فى إسرائيل.. نتنياهو يعين مثلى الجنس وزيرا للعدل الوزير المثلى مع نتنياهو
كتب هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عين مساء اليوم مثلي الجنس وزيراً للقضاء، ليكون أول وزيرا منذ إقامة إسرائيل مثلى الجنس.

وقالت الصحيفة إن الوزير الجديد هو المحامى "أمير أوحنا" المعروف عنه بأنه مثلى الجنس ومدافعاً عن حقوق المثليين، ويأتى قرر التعيين بعدما قدمت الوزيرة إيلى شاكيد استقالتها من الحكومة وأصبح المنصب شاغراً.

 

الوزير المثلى الجنس
الوزير المثلى الجنس

وأضافت الصحيفة أن الوزير الجديد سيشغل المنصب حتى شهر سبتمبر المقبل، حيث ستجرى انتخابات الكنيست يتبعها تشكيل حكومة جديدة يقودها الحزب الفائز فى تلك الانتخابات.

الوزير مثلى الجنس
الوزير مثلى الجنس

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير المثلى يبلغ من العمر 41 عاماً، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المثليين بحزب الليكود، الذى يتزعمه نتنياهو، وله علاقات واسعة مع جميعات المثليين فى الولايات المتحدة الأمريكية.


بنيامين نتنياهو

مثلى الجنس

وزير العدل

تل ابيب

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نتنياهو وزوجته يغيبان عن حضور جنازة زوجة الرئيس الإسرائيلى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:27 م

صراع الأحزاب يعصف بحكومة نتنياهو ويعود بإسرائيل إلى نقطة الصفر.. اشتباك العلمانيين والمتدينين حول قانون "التجنيد" دفع الليكود لحل الكنيست.. استطلاعات الرأى ترجح كافة اليمين المتطرف.. وليبرمان خالى الوفاض

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م

نيويورك تايمز: ترامب يلقى بثقله خلف نتنياهو على حساب خطة السلام

الأحد، 02 يونيو 2019 12:47 م

بعد حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.. الأحزاب الإسرائيلية ترفع شعار "لم ينجح أحد".. الليكود بقيادة نتنياهو خسر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.. والأحزاب الدينية أخفقت فى السيطرة على الوزارات السيادية

السبت، 01 يونيو 2019 08:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة