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عوامل تحدد فى أى عمر تتوقف الفتيات عن النمو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:30 ص
عوامل تحدد فى أى عمر تتوقف الفتيات عن النمو متى يتوقف عمر الفتاة عن النمو
كتبت إيناس البنا

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لا يوجد سن محدد يبدأ فيه البلوغ أو ينتهى به، ولكن عادة ما تتطور المرأة بالكامل فى مرحلة المراهقة، وفقًا لموقع "TeenHealthSource"، ويمكن أن تبدأ الفتيات فى التطور في عمر 8 سنوات أو حتى 14 سنة.

تؤثر مرحلة البلوغ المحرج على الأولاد والبنات بطرق مختلفة، لكن تجربة تغيير الأجسام والتحولات الهرمونية الجديدة هى الشىء المشترك، وأول علامة على أن الفتاة تبدأ في النمو هي عادة نمو الثدي، والتى تليها فترة وجيزة الدورة الشهرية، وعلى الرغم من حدوث البلوغ لمعظم الناس خلال فترة المراهقة إلا أن جسم الإنسان بشكل عام يمكن أن يستمر في النمو طوال أوائل العشرينات.

فى نهاية فترة البلوغ تفقد عظام الفتاة القدرة على النمو عندما تندمج ألواح النمو معا مما يشير إلى اكتمال النمو بصورة كاملة.

العمر الذى يتوقف فيه نمو الفتاة

العمر الذى يتوقف فيه نمو الفتاة
 

وخلال فترة البلوغ تنمو الفتيات بسرعة أكبر، وغالبًا ما تصبح أطول من ذكورها لفترة قصيرة من الوقت، ولكن طفرة نمو الفتاة تنتهى عمومًا بعمر 13 عامًا، بينما تستمر القليل من الفتيات فى بعض الأحيان في النمو بعد هذا العمر فإن معظم نموهن يكتمل.

يتم تحديد نمط نمو الفتاة إلى حد كبير بواسطة جيناتها، لكنه يتأثر أيضًا بالتغذية والتمارين الرياضية، إذا كان طول الفتاة يبدو طويلا أو قصيرًا بشكل غير طبيعي مقارنة بوالديها، فيجب عليها مراجعة الطبيب لإجراء التقييم.


معدل النمو

مرحلة البلوغ

الدورة الشهرية

الثدى

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